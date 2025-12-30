Кабмин утвердил порядок использования имен героев эпоса «Манас». Документ принят во исполнение Закона «Об эпосе «Манас» и устанавливает правила применения имен ключевых персонажей трилогии в различных сферах, в том числе в наименованиях, брендах и иных формах использования.

К главным героям трилогии отнесены Манас, Семетей, Сейтек, Бакай, Кошой, Алмамбет, Каныкей, Айчурок, Чубак, Сыргак, Кулчоро, Акбалта и Ажыбай.

Использование их имен в товарных знаках и знаках обслуживания допускается в качестве неохраняемого элемента и только при соблюдении ряда условий. В частности, это возможно, если заявитель:

является государственным или муниципальным органом либо учреждением;

представляет КР на международном рынке не менее пяти лет;

производит редкие товары или оказывает услуги, характерные исключительно для страны;

реализует проекты, направленные на развитие социально-экономической инфраструктуры.

Для рассмотрения заявок создается межведомственная комиссия при уполномоченном госоргане в сфере науки, высшего образования и инноваций. Решения комиссии подлежат публикации на официальном сайте ведомства и могут быть обжалованы в административном или судебном порядке.

Заявки на использование имен героев эпоса подаются в электронном виде через Государственный портал электронных услуг. При отказе предусмотрена возможность подачи повторной заявки.

Юридические лица и их филиалы, которые использовали имена героев эпоса «Манас» в своих названиях до вступления документа в силу, сохраняют это право, включая случаи перерегистрации.

Одновременно кабмин признал утратившими силу:

постановление правительства от 25 сентября 2012 года № 634, которое регулировало использование термина «Манас» и производных от него слов в товарных знаках, названиях юридических лиц и знаках обслуживания;

пункт 5 постановления кабмина от 19 октября 2023-го № 555, касавшийся изменений в сфере интеллектуальной собственности.

Постановление вступает в силу через семь дней.