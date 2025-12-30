15:25
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Власть

Кабмин утвердил порядок использования имен героев эпоса «Манас»

Кабмин утвердил порядок использования имен героев эпоса «Манас». Документ принят во исполнение Закона «Об эпосе «Манас» и устанавливает правила применения имен ключевых персонажей трилогии в различных сферах, в том числе в наименованиях, брендах и иных формах использования.

К главным героям трилогии отнесены Манас, Семетей, Сейтек, Бакай, Кошой, Алмамбет, Каныкей, Айчурок, Чубак, Сыргак, Кулчоро, Акбалта и Ажыбай.

Использование их имен в товарных знаках и знаках обслуживания допускается в качестве неохраняемого элемента и только при соблюдении ряда условий. В частности, это возможно, если заявитель:

  • является государственным или муниципальным органом либо учреждением;
  • представляет КР на международном рынке не менее пяти лет;
  • производит редкие товары или оказывает услуги, характерные исключительно для страны;
  • реализует проекты, направленные на развитие социально-экономической инфраструктуры.

Для рассмотрения заявок создается межведомственная комиссия при уполномоченном госоргане в сфере науки, высшего образования и инноваций. Решения комиссии подлежат публикации на официальном сайте ведомства и могут быть обжалованы в административном или судебном порядке.

Заявки на использование имен героев эпоса подаются в электронном виде через Государственный портал электронных услуг. При отказе предусмотрена возможность подачи повторной заявки.

Юридические лица и их филиалы, которые использовали имена героев эпоса «Манас» в своих названиях до вступления документа в силу, сохраняют это право, включая случаи перерегистрации.

Одновременно кабмин признал утратившими силу:

  • постановление правительства от 25 сентября 2012 года № 634, которое регулировало использование термина «Манас» и производных от него слов в товарных знаках, названиях юридических лиц и знаках обслуживания;
  • пункт 5 постановления кабмина от 19 октября 2023-го № 555, касавшийся изменений в сфере интеллектуальной собственности.

Постановление вступает в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356639/
просмотров: 452
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств
В КР определен перечень госорганов, где родственникам разрешено работать вместе
Адылбек Касымалиев передал Минсельхозу 44 служебных автомобиля
Опасные курсы возьмут под контроль: кабмин ввел лицензирование допобразования
Власти предлагают утвердить единые правила для судов аксакалов
Экспорт минеральных удобрений из Кыргызстана могут временно запретить
Изменен порядок разрешительных документов в сфере строительства и ЖКХ
Госкомпании «Ысык-Көл» расширили полномочия при реализации строительных проектов
Кабмин утвердил протокол по применению соглашения о Российско-Кыргызском фонде
Масла и аккумуляторы — под особый учет: вводятся новые экологические нормы
Популярные новости
Садыр Жапаров ознакомился с&nbsp;работой завода по&nbsp;производству кормов для рыб Садыр Жапаров ознакомился с работой завода по производству кормов для рыб
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесен законопроект о&nbsp;тишине: Новый год выведут из-под запрета В Жогорку Кенеш внесен законопроект о тишине: Новый год выведут из-под запрета
Садыр Жапаров о&nbsp;СИЗО: Я&nbsp;сам сидел почти 4,5 года&nbsp;&mdash; и&nbsp;не&nbsp;жаловался Садыр Жапаров о СИЗО: Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался
Мирное урегулирование в&nbsp;Украине. Трамп прокомментировал встречу с&nbsp;Зеленским Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Бизнес
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
30 декабря, вторник
15:21
Нехватка лекарств и средств гигиены: жалобы женщин в колонии села Степного Нехватка лекарств и средств гигиены: жалобы женщин в ко...
15:19
США впервые нанесли удар по наземному объекту в Венесуэле
15:14
Пойманного снежного барса планируют выпустить в Кеминском заповеднике
15:13
Пообещал машину и исчез с деньгами: в Бишкеке задержали мошенника
15:00
Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств