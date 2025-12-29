Власти Молдовы денонсировали соглашение, на основе которого работал Русский дом

Власти Молдовы уведомили Россию о денонсации межправительственного соглашения, на основе которого работал Русский дом — Российский центр науки и культуры в Кишиневе. Об этом заявил журналистам глава МИД Михай Попшой.

«Российская сторона уже уведомлена, и летом, скорее всего, в конце июня — начале июля, когда истекает срок действия положений текущего соглашения, оно не будет продлено, что будет означать завершение юридического действия документа. После истечения этого срока центр больше не будет иметь законных оснований для деятельности в Республике Молдова», — сказал он.

Ранее решение о денонсации соглашения с РФ о функционировании Русского дома в Кишиневе было одобрено президентом Молдовы Майей Санду. Посольство России назвало это решение очередным демаршем «с целью повышения градуса напряженности». Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

«Русский дом» (представительство Россотрудничества) работает в 71 стране мира, в том числе в Кыргызстане. Основная цель проекта — популяризация русского языка и культуры в мире.