Общество

Школам Кыргызстана из России передали 4 тысячи учебников, словарей и книг

Школам Кыргызстана из России передали 4 тысячи учебников, словарей и книг. Об этом сообщил Русский дом в Бишкеке.

Русского дома в Бишкеке
Фото Русского дома в Бишкеке

В общем литературу получили 17 учебных заведений страны, в том числе школы, университеты, Кыргызская государственная медицинская академия, военный лицей.

Отмечается, что в этих учебных заведениях трудятся педагоги, которые стали участниками конкурса «Женщина, меняющая мир», организованного «Союзом соотечественниц». Книги школам Сокулукского района Чуйской области были переданы по инициативе организации соотечественников «Народный собор».

Ранее Русский дом в Бишкеке передал комплект учебников средней школе имени Эсенбекова в селе Таш-Арык Таласской области, а Русский дом в Оше передал орфографические словари школе № 6 имени Макаренко.
