На парламентских выборах в Молдове лидирует партия президента Майи Санду

В Молдове в минувшее воскресенье прошли парламентские выборы. По предварительным данным ЦИК страны, лидирует партия президента Майи Санду. Обработано 98,28 процента бюллетеней.

Фото СМИ. В Молдове в минувшее воскресенье прошли парламентские выборы

Правящая партия таким образом заняла первое место на выборах. В парламент Молдовы проходят три политорганизации и два блока. Проевропейская партия «Действие и солидарность», основанная Майей Санду, набирает большинство голосов.

На втором месте оппозиционный «Патриотический избирательный блок», в который входят Партия социалистов во главе с бывшим главой Молдовы Игорем Додоном, Партия коммунистов, а также «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». За блок отдано 25,75 процента голосов.

Далее идут блок проевропейских партий «Альтернатива» (8,41 процента), «Наша партия» (6,27 процента) и «Демократия дома» (5,28 процента).

Для того чтобы пройти в парламент, блокам нужно было преодолеть семипроцентный избирательный барьер. Для партий он составляет 5 процентов, независимых кандидатов — 2 процента.

По данным ЦИК, явка составила 52 процента.