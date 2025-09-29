10:00
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Власть

На парламентских выборах в Молдове лидирует партия президента Майи Санду

В Молдове в минувшее воскресенье прошли парламентские выборы. По предварительным данным ЦИК страны, лидирует партия президента Майи Санду. Обработано 98,28 процента бюллетеней.

СМИ
Фото СМИ. В Молдове в минувшее воскресенье прошли парламентские выборы

Правящая партия таким образом заняла первое место на выборах. В парламент Молдовы проходят три политорганизации и два блока. Проевропейская партия «Действие и солидарность», основанная Майей Санду, набирает большинство голосов.

На втором месте оппозиционный «Патриотический избирательный блок», в который входят Партия социалистов во главе с бывшим главой Молдовы Игорем Додоном, Партия коммунистов, а также «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». За блок отдано 25,75 процента голосов.

Далее идут блок проевропейских партий «Альтернатива» (8,41 процента), «Наша партия» (6,27 процента) и «Демократия дома» (5,28 процента).

Для того чтобы пройти в парламент, блокам нужно было преодолеть семипроцентный избирательный барьер. Для партий он составляет 5 процентов, независимых кандидатов — 2 процента.

По данным ЦИК, явка составила 52 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345201/
просмотров: 427
Версия для печати
Материалы по теме
Явка может быть выше. ЦИК отвечает на вопросы о досрочных выборах депутатов
ЦИК назначил оператора для обслуживания автоматизированных систем выборов
Партии должны уведомить ЦИК об участии в выборах в течение трех дней
ЦИК напоминает правило выборов: «Один избиратель — один кандидат — один голос»
В рамках III Межпарламентского форума принята Бишкекская декларация
Торага ЖК: Центральная Азия вступает в новую эпоху развития в своей истории
В Бишкеке проходит III Межпарламентский форум государств Центральной Азии
В парламенте предлагают вернуть школам статусы гимназий и лицеев
В парламенте призывают МВД усилить борьбу с мошенничеством в стране
ЦИК: Граждане Кыргызстана смогут проголосовать на выборах дистанционно
Популярные новости
Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат
Строительство железной дороги КНР&nbsp;&mdash; КР&nbsp;&mdash; РУз перешло в&nbsp;практическую стадию Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию
Как мэр города&nbsp;Ош ответил на&nbsp;выговор президента Как мэр города Ош ответил на выговор президента
Депутаты Жогорку Кенеша объявили о&nbsp;самороспуске Депутаты Жогорку Кенеша объявили о самороспуске
Бизнес
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
29 сентября, понедельник
10:00
Перспективы Кыргызстана в борьбе с бедностью и уроки Китая Перспективы Кыргызстана в борьбе с бедностью и уроки Ки...
09:53
В центре Бишкека на правительственной трассе водитель устроил дрифт
09:48
В Алматы фанаты устроили массовую встречу с «Реал Мадридом»
09:44
Россия отказывается от встреч по вопросу вокруг Украины — вице-президент США
09:25
Возгорание в «Востоке-5». Шестеро пострадавших госпитализировано