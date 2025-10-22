14:49
Общество

В Бишкеке стартовал IX Международный конкурс исполнителей русского романса

Фото пресс-служба Русского Дома в Бишкеке

В Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова открылся IX Международный конкурс «Среднеазиатская Романсиада». В нем участвуют более ста молодых вокалистов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

По информации организаторов, конкурсанты младше 18 лет выступают в номинации «Надежда Романсиады», а исполнители от 18 до 27 лет — в номинации «Молодые исполнители».

Организаторы отмечают, что конкурс ежегодно расширяется и привлекает новых партнеров. В этом году его поддержали Центр международного взаимодействия и сотрудничества и фонд «Евразия».

Выступления участников оценивает международное жюри под председательством заслуженной артистки России Галины Преображенской. В его составе — известные исполнители и педагоги из стран региона.

«Конкурс объединяет талантливых молодых людей со всей Центральной Азии. Впервые в нем участвуют исполнители из Таджикистана. Надеюсь, публике и членам жюри понравятся выступления наших певцов», — отметила член жюри, ведущая солистка Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни Шарофат Усманзода.
