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Общество

Бишкекский драмтеатр показал спектакль «Я — Эдит Пиаф» в Молдове

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева представил 24 июня международным зрителям премьеру этого года — спектакль «Я — Эдит Пиаф» на международном фестивале. Об этом сообщила пресс-служба театра.

С 23 по 29 июня в Кишиневе проходит Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм MOLDFEST. Учредителем и организатором мероприятия являются Государственный молодежный драматический театр «С улицы Роз» имени Юрия Хармелина при поддержке Минкультуры Молдовы. Бишкекский драмтеатр также принял участие в фестивале.

Свои работы также привезли коллективы из Казахстана, Испании, США, Косова, Израиля, Армении, Азербайджана, Македонии и Молдовы.

Спектакль-монолог по одноименной пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф, рожденной и начинавшей свою карьеру на улицах Парижа. Спектакль создан российским актером Александром Паниным и сыгран талантливой актрисой театра Накинай Дыйкановой. Сценограф и художник по костюмам — Зухра Мукамбетова, хореограф — заслуженный деятель культуры КР Сергей Стрельцов.

Справка 24.kg

Эдит Пиаф еще при жизни называли «душой французского народа», а после смерти она стала иконой французской эстрадной музыки. Песни из ее репертуара до сих пор не сходят со сцен всего мира. В спектакле их исполнила Накинай Дыйканова. Работа кыргызского театра понравилась зрителям, спектакль тронул сердца людей. История Эдит Пиаф, о которой пишут книги, снимают фильмы, вновь не оставила никого равнодушным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334070/
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