Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева представил 24 июня международным зрителям премьеру этого года — спектакль «Я — Эдит Пиаф» на международном фестивале. Об этом сообщила пресс-служба театра.

С 23 по 29 июня в Кишиневе проходит Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм MOLDFEST. Учредителем и организатором мероприятия являются Государственный молодежный драматический театр «С улицы Роз» имени Юрия Хармелина при поддержке Минкультуры Молдовы. Бишкекский драмтеатр также принял участие в фестивале.

Свои работы также привезли коллективы из Казахстана, Испании, США, Косова, Израиля, Армении, Азербайджана, Македонии и Молдовы.

Спектакль-монолог по одноименной пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф, рожденной и начинавшей свою карьеру на улицах Парижа. Спектакль создан российским актером Александром Паниным и сыгран талантливой актрисой театра Накинай Дыйкановой. Сценограф и художник по костюмам — Зухра Мукамбетова, хореограф — заслуженный деятель культуры КР Сергей Стрельцов.