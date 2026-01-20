Молдова начала процесс выхода из СНГ. Об этом в эфире Radio Moldova заявил министр иностранных дел страны Михай Попшой.

По его словам, денонсация соглашений, лежащих в основе членства Молдовы в СНГ, находится на стадии утверждения, документы вскоре поступят в парламент. Речь идет об учредительном соглашении Содружества и приложении к нему, а также об уставе СНГ.

«Де-факто мы на некоторое время приостановили свое участие в СНГ, но юридически мы все еще были там. С отказом от этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально больше не будет частью Содружества. Этот процесс уже начался, мы приняли это решение недавно, процесс утверждения начался», — сказал Михай Попшой.

Он отметил, что власти Молдовы начали процесс денонсации соглашений с СНГ вскоре после февраля 2022 года, когда Россия начала СВО в Украине.

Глава МИД считает, что положения соглашений устарели, а в некоторых случаях так и не были применены.