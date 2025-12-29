Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал итоги телефонного разговора Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

Фото из архива. Помощник президента РФ Юрий Ушаков

По его словам, разговор организован по инициативе президента США, который хотел обсудить с Путиным нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования.

«Он хотел обсудить эти вопросы перед очным контактом, проводимым с Зеленским чуть позднее ... в Мар-а-Лаго во Флориде. Логично, что президенты в начале разговора, продолжавшегося 1 час 15 минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и, естественно, пожелали счастья народам двух стран.

И весь последующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта», — рассказал Юрий Ушаков.

Он отметил, что Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренность.

«Весьма подробные аргументы нашего президента по принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже, и многочисленных контактов представителей двух администраций.

Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», — прокомментировал он.

Юрий Ушаков добавил: Дональд Трамп настойчиво проводил мысль, что нужно, действительно, как можно скорее завершить войну, говорил об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной, признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным.

«Стоит особо отметить, что в ходе сегодняшней беседы президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по регулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая — вопросами экономической сферы. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону по итогам встречи президента США в Мар-а-Лаго с украинской командой сегодня вечером», — резюмировал помощник лидера РФ.

Ранее глава Белого дома прокомментировал свою встречу с Зеленским.