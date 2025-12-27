Киев хочет согласовать мирный план с Трампом, а Трамп хочет встречи с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что надеется согласовать мировое соглашение на встрече с президентом США в воскресенье. Об этом глава Украины сказал в интервью Axios.

Он отметил, что готов вынести «план Трампа» на референдум, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней. И отдельно отметил, что план по-прежнему предусматривает территориальные уступки для Украины, это планируется обсудить в Соединенных Штатах 28 декабря.

Также Владимир Зеленский сказал, что США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет, однако «нужно больше», и, скорее всего, Дональд Трамп в воскресенье даст более долгосрочные гарантии.

Сам глава Белого дома сообщил, что вскоре планирует провести разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

«Трамп добавил, что планирует провести разговор с Путиным «скоро, как бы ему этого ни хотелось», — пишет газета Politico.

Американский президент также заявил, что без его одобрения мирный план Владимира Зеленского ничего не значит.

В МИД России сообщили, что план главы Украины радикально отличается от обсуждаемого с США.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков: «Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается от тех 27 пунктов, которые мы отрабатывали в контактах с американской стороной начиная с первых чисел декабря».

По его словам, ситуация подошла к возможному решению, однако для «последнего рывка» необходима политическая воля американской стороны.