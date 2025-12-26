17:28
Сюжет: Генплан Бишкека

Генплан-2050 не предусматривает вынос железной дороги за пределы Бишкека

Фото ЖК КР

Генплан развития Бишкека до 2050 года не предусматривает вынос действующей железной дороги за пределы города. Об этом стало известно 26 декабря на внеочередном заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

Информацию о проекте Генплана депутатам представил заместитель мэра Бишкека Азамат Кадыров. Он остановился на ключевых параметрах документа и основных направлениях развития столицы.

Презентацию проекта также представила одна из разработчиков генплана Ирина Гришечкина. По ее словам, документ разработан с учетом территориальных и социальных особенностей города, прогнозируемого роста численности населения, состояния социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия и экологических факторов.

В ходе обсуждения депутат Рахат Жунушбаева поинтересовалась, рассматривается ли в рамках Генплана-2050 возможность переноса железнодорожной линии за пределы столицы. Разработчики Генплана сообщили, что такие решения документом не предусмотрены.

Также было отмечено, что железнодорожное подключение планируется только для индустриального парка площадью около 300 гектаров в северной части Бишкека — в районе аэропорта «Манас». При этом для промзоны в западной части города железнодорожная инфраструктура технически не заложена.

Рахат Жунушбаева подчеркнула, что развитие промышленных зон без железнодорожного сообщения будет затруднительным. В ответ разработчики пояснили, что железная дорога относится к объектам государственной инфраструктуры и требует сложных процедур согласования.

Кроме того, депутат Дастан Бекешев задал вопросы о возможности выделения отдельных полос на автодорогах для средств индивидуальной мобильности, мерах по улучшению экологической ситуации в столице, создании комфортных условий для горожан и регулировании программы реновации.

Депутат Гуля Кожокулова подняла вопросы развития центральной части Бишкека и строительства многоэтажных жилых домов, подчеркнув необходимость строгого соблюдения законодательства в сфере охраны историко-культурного наследия и градостроительной политики при развитии жилищного фонда.
