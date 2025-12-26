Кабмин утвердил новый порядок применения спецсредств при охране госграницы

Кабинет министров утвердил перечень специальных средств и порядок их применения при охране Государственной границы Кыргызской Республики. Постановление приняли во исполнение Закона «О Государственной границе КР».

Фото из интернета

Документом утверждены два приложения: список специальных средств, которые могут использоваться пограничными подразделениями, и порядок их применения при несении службы и защите границы.

Одновременно признано утратившим силу постановление правительства от 26 февраля 2016 года № 90, которым ранее регулировались данные вопросы. Таким образом, вводятся обновленные и актуализированные нормы использования спецсредств.

Постановление вступает в силу через 10 дней.