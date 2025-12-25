Садыр Жапаров: В 2025-м 4 тысячи 600 семей стали обладателями собственного жилья

В 2025 году государство достигло исторических результатов в обеспечении граждан жильем, заявил сегодня на Народном курултае президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, Государственная ипотечная компания продемонстрировала беспрецедентно высокие темпы работы: только в этом году более 4,6 тысячи семей получили квартиры.

«Это составляет половину от общего количества жилья, предоставленного за последние четыре года. С 2021 года по всей стране 9 тысяч 250 семей стали обладателями собственного жилья. Государственную программу «Мой дом» по праву можно назвать по-настоящему народным проектом. В 2025-м объем финансирования жилищного строительства превысил 40 миллиардов сомов, что в несколько раз больше по сравнению с предыдущими годами», — отметил Садыр Жапаров.

В настоящее время во всех регионах республики ведется строительство около 70 тысяч квартир, добавил Садыр Жапаров. Основная часть строительства сосредоточена в городе Бишкеке и Чуйской области, при этом Ошская, Джалал-Абадская, Иссык-Кульская, Баткенская, Таласская и Нарынская области также получают достойную государственную поддержку.