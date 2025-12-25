Глава КР заявил о необходимости возрождения кыргызской киноиндустрии

Наступило время настоящего возрождения кыргызской киноиндустрии, заявил сегодня на заседании Народного курултая президент КР Садыр Жапаров.
По его словам, необходимо создавать полноценные условия для производства качественного и конкурентоспособного кино — от модернизации киностудий и поддержки отечественных режиссеров, сценаристов и актеров до привлечения частных инвестиций, современных технологий и международных партнеров.
«Нам необходимо вдохнуть новую жизнь в отечественное кино, чтобы наши фильмы снова могли звучать на мировых фестивалях, чтобы история кыргызского народа была показана на больших экранах и стала гордостью и культурным достоянием нашей страны.
Наряду с кино динамично развивается и широкий спектр национального искусства: новые театральные постановки, современная живопись, документалистика, национальный фольклор, оркестровое исполнительство, молодежные культурные инициативы. Наша цель — обеспечить кыргызскому искусству достойное место на мировых сценах и фестивалях», — отметил Садыр Жапаров.
Сегодня молодые люди, отметил он, ищут возможности самовыражения в музыке, театре, кино, литературе, фотографии, цифровом искусстве, видеопроизводстве и блогинге.
«Государство поддержит их идеи, инициативы, творческие лаборатории, студии, конкурсы и международные программы. Наша задача — создать условия для раскрытия каждого таланта и не допустить, чтобы он остался нереализованным из-за нехватки ресурсов или инфраструктуры», — добавил Садыр Жапаров.
«Кыргызстан как активный участник глобального диалога цивилизаций должен широко представлять свою культуру на международных площадках, принимать зарубежных артистов, реализовывать совместные проекты и достойно продвигать национальную самобытность за пределами страны. Культура — это не вспомогательный сектор, а сердце страны.
Именно она определяет систему ценностей, которую мы передаем будущим поколениям, образ Кыргызстана в глазах мирового сообщества и духовную устойчивость общества в период перемен. Развитая культура обладает силой, способной объединять народ гораздо прочнее, чем любые политические лозунги. Сегодня Кыргызстан вступает в период масштабного культурного обновления. Государство уделяет внимание не отдельным элементам, а всей культурной экосистеме в целом. Мы последовательно продвигаем комплексную политику развития — от сохранения исторического наследия до поддержки современного творчества.
Мы усиливаем работу по восстановлению и модернизации театров, музеев, домов культуры, этнографических центров и библиотек. Инвестиции будут направлены на то, чтобы каждый гражданин — от Баткена до Нарына — имел равный доступ к искусству, образованию и культурному развитию. Финансирование получат как столичные учреждения, так и объекты культуры в регионах», — отметил Садыр Жапаров.
«Все это образует прочную связь поколений, определяет нашу идентичность и формирует те особенности, которые отличают нас от других народов. Культура не должна ограничиваться лишь сохранением прошлого — она обязана смело формировать будущее», — считает Садыр Жапаров.