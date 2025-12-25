Президент КР выделил роль Камчыбека Ташиева в решении пограничных вопросов

Президент Садыр Жапаров на IV Народном курултае поблагодарил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева за решение пограничных вопросов.

Выступая перед делегатами, глава государства отметил, что на протяжении многих лет нерешенность вопросов государственной границы приводила к трагическим событиям и оставалась одним из ключевых вызовов для страны.

«Государство не может говорить о полном суверенитете, пока не решит все вопросы, связанные с границами. Только возвращая доверие к государству, нам удастся построить страну, где закон будет одинаково работать для каждого. В этой связи хочу поблагодарить Камчыбека Ташиева и правительственную комиссию, которой он руководил», — заявил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что после урегулирования пограничных вопросов с соседними странами будут выстраиваться мирные и дружественные отношения.