Президент: Те, кто крадет у государства или дает взятку, сядут в тюрьму

В Бишкеке сегодня, 25 декабря, в Кыргызской национальной филармонии начал работу очередной курултай с участием около 700 делегатов со всей страны. На мероприятии с обращением выступает президент Садыр Жапаров.

В своем выступлении глава государства заявил, что в Кыргызстане ведется бескомпромиссная борьба с коррупцией и организованной преступностью.

«Кыргызстан становится сильным государством, которое активно ведет борьбу с коррупцией и ОПГ. Украл — сядешь в тюрьму, дал взятку или взял ее — сядешь в тюрьму. Коррупция — это паразит, который тянет вниз государство», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент отметил, что равенство перед законом и жесткое пресечение коррупционных проявлений остаются приоритетами государственной политики.