Общество

В США нелегальным мигрантам предлагают $3 тысячи за добровольный выезд

Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о временном увеличении выплат для нелегальных мигрантов, которые согласятся добровольно покинуть страну до конца года. Об этом говорится в официальном релизе ведомства.

Согласно заявлению, лица, находящиеся на территории Соединенных Штатов нелегально, при регистрации на добровольную депортацию через мобильное приложение CBP Home получат $3 тысячи, а также бесплатный авиабилет на родину. Кроме того, участие в программе освобождает от уплаты гражданских штрафов и пеней за нарушение миграционного законодательства.

Глава DHS Кристи Ноэм отметила, что с января 2025-го 1,9 миллиона нелегальных мигрантов добровольно покинули страну, десятки тысяч из них воспользовались программой CBP Home. По ее словам, в преддверии рождественских праздников власти «утроили стимул» для добровольного выезда, однако предложение действует только до конца года.

«Нелегальным мигрантам следует воспользоваться этим подарком. В противном случае их найдут, арестуют, депортируют, и они никогда не вернутся», — заявила Кристи Ноэм.

В DHS подчеркнули, что процесс самодепортации через приложение CBP Home является быстрым и простым: необходимо скачать приложение, заполнить данные, после чего ведомство берет на себя организацию и оплату поездки.

Тем, кто не воспользуется программой в установленный срок, в министерстве пригрозили принудительным арестом и депортацией с пожизненным запретом на въезд в США.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355583/
просмотров: 356
