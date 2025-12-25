За последние три года чистая прибыль от «Кумтора» составила $2 миллиарда, заявил сегодня на IV Народном курултае президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, в 2025-м чистая прибыль от работы данного предприятия составила $678 миллионов.

«При этом ОАО «Кыргызалтын» вышло на прибыль в 200 миллионов сомов. А предприятие «Макмал», которое раньше было дотационным, тоже вышло на прибыль в 670 миллионов. То же можно сказать и о компании «Кыргыз темир жолу», — добавил Садыр Жапаров.

Он отметил, что за последние годы экономика страны показывает большое развитие, и работа в этом направлении будет продолжаться.

Говоря о курултае, глава государства заметил, что он занимает особое место в политической системе и является основой демократии. «Это мост между народом и властью. Мы прислушиваемся к гласу народа при строительстве новой КР», — заключил он.