В 2026 году в Кыргызстане планируется строительство 17 малых ГЭС

В 2026 году планируется строительство 17 малых ГЭС, в 2027-м — 19 новых ГЭС. Об этом сказал глава кабмина Адылбек Касымалиев на заседании парламента.

По его словам, в 2024 году общая выработка энергии увеличена до 117,8 мегаватта.

«Введено восемь малых ГЭС общей мощностью 48,8 мегаватта, в 2025-м — девять малых ГЭС мощностью 49 мегаватт. Модернизирована Токтогульская ГЭС (1 тысяча 440 мегаватт), обновляются гидроагрегаты Таш-Курганской ГЭС. Строятся новые малые ГЭС, включая «Камбар-Ата-1», обеспечивающие энергетическую независимость страны», — сказал глава кабмина, добавив, что энергетические компании приобрели технику на собственные средства: в прошлом году — 129 единиц, в 2025-м — 141.

Он подчеркнул, что строительство Камбаратинской ГЭС-1 приведет Кыргызстан к энергетической независимости и создаст прочный фундамент для будущих поколений.
