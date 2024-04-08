Депутат пожаловалась на качество услуг «Айыл Банка» и «РСК Банка»

Депутат Гуля Кожокулова на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции раскритиковала государственные «Айыл Банк» и «РСК Банк».

По ее словам, качество предоставления услуг банков в плачевном состоянии.

«Вы видели, на каком уровне? Все начинается с порога. Государственные банки должны быть на голову выше коммерческих. Призываю обратить на это внимание», — сказала Гуля Кожокулова.

Отметим, депутаты рассматривали проект закона «О ратификации кредитного соглашения (обычные операции [льготные]) между Кыргызстаном и Азиатским банком развития по проекту «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве» и грантового соглашения (специальные операции) между Кыргызстаном и Азиатским банком развития по проекту «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве», подписанных 13 декабря 2023 года в Бишкеке».