В Бишкеке снесли очередной дом, лишенный статуса памятника

В столице по адресу: улица Раззакова, 24 на пересечении с улицей Чокморова снесли очередное историческое здание. Об этом сообщили активисты группы «БишкекСмог».

В начале января они зафиксировали подготовительные работы, после чего информацию о демонтаже подтвердил градозащитник Искандер Бурканов.





Выводом дома из списка памятников несколько лет занимался один из владельцев. Позже он выкупил все квартиры и стал единоличным собственником участка.

Искандер Бурканов предоставил копию ответа из прокуратуры, подтверждающую законность текущих действий владельца с точки зрения градостроительных норм.

Несмотря на историческую ценность, которую объект представлял для горожан, юридически дом больше не защищен государством, что позволило владельцу начать полный снос строения.