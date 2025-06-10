Домашних насильников депутат предложила заключать под стражу до трех месяцев

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутат Гуля Кожокулова предложила домашних насильников заключать под стражу до трех месяцев.

Народные избранники обсуждают проект закона Минюста о внесении поправок в Кодекс о правонарушениях и Закон «Об охране и защите от семейного насилия». Документом предлагается продлить срок ареста подозреваемых в семейном насилии с 7 до 14 суток.

Гуля Кожокулова считает, что нужно увеличить срок содержания под стражей.

«Давайте реальные сроки давать, минимум месяц и до трех месяцев. За 15 дней дебошир, насильник даже не успеет протрезветь. Вот тогда меры будут иметь воспитательное значение. Человек должен прийти в себя, а за две недели не придет. Это не решение вопроса. Охранные ордера — это просто бумажки», — сказала она.

Первый заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу ответил, что предложение можно рассмотреть ко второму чтению.