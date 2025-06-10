13:58
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Семейное насилие

Домашних насильников депутат предложила заключать под стражу до трех месяцев

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутат Гуля Кожокулова предложила домашних насильников заключать под стражу до трех месяцев.

Народные избранники обсуждают проект закона Минюста о внесении поправок в Кодекс о правонарушениях и Закон «Об охране и защите от семейного насилия». Документом предлагается продлить срок ареста подозреваемых в семейном насилии с 7 до 14 суток.

Гуля Кожокулова считает, что нужно увеличить срок содержания под стражей.

«Давайте реальные сроки давать, минимум месяц и до трех месяцев. За 15 дней дебошир, насильник даже не успеет протрезветь. Вот тогда меры будут иметь воспитательное значение. Человек должен прийти в себя, а за две недели не придет. Это не решение вопроса. Охранные ордера — это просто бумажки», — сказала она.

Первый заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу ответил, что предложение можно рассмотреть ко второму чтению.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332141/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
В Турции продолжаются аресты сторонников FETО: более 55 военных задержано
В Кыргызстане внедрили электронный аукцион по продаже арестованного имущества
В Сети появились фото Султанбая Айжигитова и его жены с синяками: что произошло
Камчыбек Ташиев и посол России в Кыргызстане обсудили резонансные задержания
Коррупция. Суд в Перу приговорил экс-президента и его супругу к 15 годам тюрьмы
Журналистку Канышай Мамыркулову оставили под стражей
Арест журналистки. Гуля Кожокулова возмущена решениями следственных судей
В ГКНБ прокомментировали информацию о прилете в Кыргызстан Максима Бакиева
Избиение кыргызстанки в Турции. Мать и ребенок вернулись на родину
Дело социал-демократов. Решением суда Фархад Баабиев арестован на два месяца
Популярные новости
Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон
Атака дронов на&nbsp;авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России&nbsp;&mdash; Трамп Атака дронов на авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России — Трамп
Новые нарративы Алмазбека Атамбаева Новые нарративы Алмазбека Атамбаева
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня
Бизнес
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
10 июня, вторник
13:54
Запрет прокатных самокатов в Бишкеке. Что вы об этом думаете? Опрос 24.kg Запрет прокатных самокатов в Бишкеке. Что вы об этом ду...
13:24
Вице-спикер считает, что семейное насилие можно остановить штрафами
13:21
В Казахстане предлагают запретить ношение предметов одежды, скрывающих лица
13:17
Паспорта кыргызстанского производства начали экспортировать в Южную Африку
13:09
В Оше реконструируют улицу Курманджан Датки — проект напоминает бишкекский