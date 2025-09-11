Депутат: Вручение гражданам документов о правонарушениях через смс недопустимо

«Вручение гражданам документов по делам о правонарушениях через смс-оповещение недопустимо», — заявила на заседании парламента при рассмотрении проекта закона «О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях» депутат Гуля Кожокулова.

По ее словам, в статье 543 кодекса прописано, что вручение документов по делам о правонарушениях происходит через смс-оповещение.

«Я, конечно, понимаю, что век цифровизации. Но как можно так примитивно решать важные вопросы? А как быть, если у человека отключен или сломан телефон, а ему отправили смс-оповещение? Что будет считаться доказательством доставки документа? Оповещение, отправленное сотрудником органов внутренних дел? Так могут быть пропущены сроки обжалования. Вы таким образом можете открыть «ящик Пандоры». Нужно проработать данный вопрос», — добавила Гуля Кожокулова.

Замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев отметил, что цифровизация требует введения онлайн-доставки документов по делам о правонарушениях.

«Это снизит и бюджетную нагрузку. Сейчас оповещения о штрафах идут через приложение «Тундук», которым сегодня пользуются 2,4 миллиона абонентов. Когда отправляем уведомление о правонарушениях, то сразу видно в системе, открывал абонент его или нет. Если более месяца не открывал абонент, то отправляем ему бумажное оповещение», — добавил он.