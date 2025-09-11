13:01
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Власть

Депутат: Вручение гражданам документов о правонарушениях через смс недопустимо

«Вручение гражданам документов по делам о правонарушениях через смс-оповещение недопустимо», — заявила на заседании парламента при рассмотрении проекта закона «О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях» депутат Гуля Кожокулова.

По ее словам, в статье 543 кодекса прописано, что вручение документов по делам о правонарушениях происходит через смс-оповещение.

«Я, конечно, понимаю, что век цифровизации. Но как можно так примитивно решать важные вопросы? А как быть, если у человека отключен или сломан телефон, а ему отправили смс-оповещение? Что будет считаться доказательством доставки документа? Оповещение, отправленное сотрудником органов внутренних дел? Так могут быть пропущены сроки обжалования. Вы таким образом можете открыть «ящик Пандоры». Нужно проработать данный вопрос», — добавила Гуля Кожокулова.

Замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев отметил, что цифровизация требует введения онлайн-доставки документов по делам о правонарушениях.

«Это снизит и бюджетную нагрузку. Сейчас оповещения о штрафах идут через приложение «Тундук», которым сегодня пользуются 2,4 миллиона абонентов. Когда отправляем уведомление о правонарушениях, то сразу видно в системе, открывал абонент его или нет. Если более месяца не открывал абонент, то отправляем ему бумажное оповещение», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343104/
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
Домашних насильников депутат предложила заключать под стражу до трех месяцев
Внимание! В Бишкеке проверяют системы экстренного оповещения
Запретить детям пользоваться на улицах смартфонами предлагает депутат
Системы оповещения о наводнениях установят в том числе в Кыргызстане
Депутат пожаловалась на качество услуг «Айыл Банка» и «РСК Банка»
Депутат призывает минимизировать риски, которые приводят к семейному насилию
Где выдают диплом целителя? Депутат возмущена законопроектом Минздрава
Дело Мадумарова. Депутат предлагает заслушать информацию генпрокурора
В Баткене пограничники зимой живут в палатках. Депутат призывает не экономить
Депутаты парламента навестили Адахана Мадумарова в СИЗО ГКНБ
Популярные новости
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
Переписки в&nbsp;мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб&nbsp;&mdash; Дмитрий Песков Переписки в мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб — Дмитрий Песков
Бизнес
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
11 сентября, четверг
12:48
За последние три года в тюрьмах изъято 7 тысяч 268 мобильных телефонов За последние три года в тюрьмах изъято 7 тысяч 268 моби...
12:46
В Узбекистане откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии
12:43
На проспекте Чингиза Айтматова планируется строительство надземного перехода
12:35
В Мехико взорвалась автоцистерна с газом, есть жертвы
12:33
Депутат призывает ликвидировать бизнес по эвакуации машин в Бишкеке