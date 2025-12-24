Бакыт Торобаев: К 2028 году Кыргызстан не будет импортировать электроэнергию

К 2028 году Кыргызстан не будет импортировать электроэнергию. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев, отвечая на вопрос депутата Дастана Бекешева о том, когда страна уже сама будет полностью генерировать электроэнергию и не будет импортировать ее из соседних государств.

Нардеп добавил, что жить с ограничениями в 3 кВт — трудно.

Заместитель министра энергетики Эмилбек Ысманов ответил, что в этом году Кыргызстан планировал импортировать 4,3 миллиарда кВт.ч электроэнергии, из которых 80 процентов объема уже получено.

Бакыт Торобаев добавил, что экономика республики растет.

«Естественно, требуется больше электроэнергии. Президент дал задание до 2028 года покрыть полностью дефицит электроэнергии. Отмечу, что сегодня вводится в эксплуатацию в Кемине солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт. Продолжается строительство на Иссык-Куле солнечных, ветряных электростанций, ГЭС в Казармане, Кокомерене, на Суусамыре. Есть также ГЭС «Камбар-Ата-1», — добавил Бакыт Торобаев.