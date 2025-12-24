12:00
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

Бакыт Торобаев: К 2028 году Кыргызстан не будет импортировать электроэнергию

К 2028 году Кыргызстан не будет импортировать электроэнергию. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев, отвечая на вопрос депутата Дастана Бекешева о том, когда страна уже сама будет полностью генерировать электроэнергию и не будет импортировать ее из соседних государств.

Нардеп добавил, что жить с ограничениями в 3 кВт — трудно.

Заместитель министра энергетики Эмилбек Ысманов ответил, что в этом году Кыргызстан планировал импортировать 4,3 миллиарда кВт.ч электроэнергии, из которых 80 процентов объема уже получено.

Бакыт Торобаев добавил, что экономика республики растет.

«Естественно, требуется больше электроэнергии. Президент дал задание до 2028 года покрыть полностью дефицит электроэнергии. Отмечу, что сегодня вводится в эксплуатацию в Кемине солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт. Продолжается строительство на Иссык-Куле солнечных, ветряных электростанций, ГЭС в Казармане, Кокомерене, на Суусамыре. Есть также ГЭС «Камбар-Ата-1», — добавил Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355795/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Более 6 тысяч абонентов за долги по электроэнергии отключат в Бишкеке
Бакыт Торобаев: До 2030 года все села КР должны быть обеспечены питьевой водой
Кыргызстан импортирует около 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
Узбекистан начал поставлять электроэнергию в Таджикистан
Кабмин КР выносит на обсуждение новые тарифы на электроэнергию до 2030 года
Импорт электричества из России на 3,1 процента снизил Кыргызстан
В Бишкеке запустили выработку электричества на новом мусоросжигательном заводе
Бакыт Торобаев: КР выходит на новый этап модернизации системы водного сектора
Австралийцам предоставят три часа бесплатной солнечной энергии в день
Когда Кыргызстан перестанет покупать электроэнергию, рассказал глава Минэнерго
Популярные новости
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
24 декабря, среда
11:55
Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон» Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
11:50
Деполитизация силовиков, реформы, демократия. Что предлагал Путину Дмитрий Козак
11:49
Более 6 тысяч абонентов за долги по электроэнергии отключат в Бишкеке
11:45
Бишкеку в 2026 году выделят 6 миллиардов сомов — Адылбек Касымалиев
11:41
Кабмин предлагает ввести новые сборы для актуариев и страховых брокеров