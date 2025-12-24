11:59
Власть

В Кыргызстане в 2026 году построят 36 новых школ

В Кыргызстане в 2026 году построят 36 новых школ, заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Адылбек Касымалиев.

По его словам, согласно указанию президента КР в Бишкеке построят 20 новых школ, в Оше — 10, в Манасе — 6. «Есть аварийные школы, которые также будут отремонтированы и введены в эксплуатацию. Надо отметить, что на сегодня число учеников школ составляет 1 миллион 534. Из-за внутренней миграции многие семьи переезжают в столицу. В один сезон в Бишкеке были построены 15 школ, еще строятся, но все равно и их недостаточно. Работа в этом направлении ведется», — сообщил Адылбек Касымалиев.

Он добавил, что большой упор делается на обеспечение школ учебниками. «Мы теперь ни от кого независимы и сами печатаем учебники в «Учкуне». По указанию президента КР мы будем стремиться к тому, чтобы также обеспечить каждого ученика ноутбуком», — отметил он.
