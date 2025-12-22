19:07
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Власть

Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав стран — участниц Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Прибывших на встречу Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, лидеров Беларуси Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Узбекистана Шавката Мирзиеева приветствовал глава России Владимир Путин.

В начале программы для президентов организована краткая экскурсия по Эрмитажу, продемонстрированы Александровский и Георгиевский залы, а также отдельные экспонаты.

Затем лидеры стран СНГ собрались на неформальной встрече, где подвели итоги деятельности органов Содружества и определили приоритетные направления на 2026 год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355536/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
В СНГ будут сотрудничать по вопросу медицинского страхования трудовых мигрантов
Президент КР участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Руководитель секретариата Народного курултая сообщил о готовности
От снежной тропы к президентской елке — история школьника из Кара-Кульджи
Президент призвал ЖК тщательно прорабатывать законы и работать на результат
Во всех областях Кыргызстана откроют президентские лицеи «Акылман»
Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки из-за нарушения этики
Садыр Жапаров принял верительные грамоты от нового посла Японии в Кыргызстане
Стартовал дружеский футбольный турнир «Мурас» с участием президента КР в Бишкеке
Популярные новости
ГКНБ предупредил о&nbsp;недопустимости искусственного повышения цен на&nbsp;уголь ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного повышения цен на уголь
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Большая пресс-конференция Путина: президент&nbsp;РФ признался, что влюблен Большая пресс-конференция Путина: президент РФ признался, что влюблен
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
22 декабря, понедельник
19:02
МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудн...
18:55
В Бишкеке прошел праздничный забег Santa Run
18:40
Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге
18:40
Кукольный театр в Бишкеке организовал новогоднее шоу для особенных детей
18:25
В городе Ош отметили День энергетика и наградили работников отрасли