Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге

Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав стран — участниц Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Прибывших на встречу Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, лидеров Беларуси Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Узбекистана Шавката Мирзиеева приветствовал глава России Владимир Путин.

В начале программы для президентов организована краткая экскурсия по Эрмитажу, продемонстрированы Александровский и Георгиевский залы, а также отдельные экспонаты.

Затем лидеры стран СНГ собрались на неформальной встрече, где подвели итоги деятельности органов Содружества и определили приоритетные направления на 2026 год.