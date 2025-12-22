Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге

Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав стран — участниц Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
Прибывших на встречу Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, лидеров Беларуси Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Узбекистана Шавката Мирзиеева приветствовал глава России Владимир Путин.
Затем лидеры стран СНГ собрались на неформальной встрече, где подвели итоги деятельности органов Содружества и определили приоритетные направления на 2026 год.