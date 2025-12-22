Досрочные выборы в ЖК. ЦИК КР прекратила полномочия 29 окружных избиркомов

ЦИК Кыргызстана приняла постановление о прекращении полномочий составов 29 окружных избирательных комиссий, сформированных для подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Фото ЦИК

Согласно принятому решению, прекращены полномочия 29 окружных избирательных комиссий, созданных на период организации и проведения досрочных парламентских выборов.

Окружные избирательные комиссии образованы постановлением Центризбиркома от 3 октября 2025 года специально для подготовки и проведения досрочных выборов депутатов ЖК.

В соответствии с конституционным Законом «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» окружные избирательные комиссии прекращают свои полномочия по решению ЦИК после официального опубликования итогов выборов парламентариев.

Ранее соответствующими постановлениями Центризбиркома утверждены итоги досрочных выборов депутатов ЖК по многомандатным избирательным округам. При этом досрочные выборы нардепов по многомандатному избирательному округу № 13 признаны недействительными.