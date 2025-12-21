Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

По ее данным, президент в Санкт-Петербурге примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран — участниц СНГ.

Отмечается, что также ожидается двусторонняя встреча лидеров КР и РФ.

В рамках мероприятий планируется обсуждение актуальных вопросов евразийской экономической интеграции, углубления торгово-экономического и финансового сотрудничества, развития каботажных перевозок, кооперации в энергетике, а также приоритетов взаимодействия по линии СНГ.

По итогам визита ожидается принятие соответствующих решений и документов в рамках повестки заседания.