Эдиль Байсалов представил коллективу Минздрава новых замов главы ведомства

Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов представил коллективу Министерства здравоохранения новых замов главы ведомства.

Согласно соответствующему распоряжению кабмина, Айбек Маткеримов назначен первым заместителем министра здравоохранения. Он был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва.

Заместителями министра также стали Бакытбек Кадыралиев (кардиохирург) и Рыспек Сыдыгалиев.

Выступая перед коллективом, Эдиль Байсалов отметил, что формирование обновленной управленческой команды осуществляется в рамках поручений президента Кыргызской Республики и направлено на реализацию приоритетных задач государственной политики в сфере здравоохранения.

В свою очередь исполняющий обязанности главы Минздрава Каныбек Досмамбетов поблагодарил за оказанное доверие. Он подчеркнул, что команда готова эффективно выполнять поставленные задачи и работать над повышением качества медицинской помощи для населения.