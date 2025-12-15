14:15
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Власть

Эдиль Байсалов представил коллективу Минздрава новых замов главы ведомства

Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов представил коллективу Министерства здравоохранения новых замов главы ведомства.

Согласно соответствующему распоряжению кабмина, Айбек Маткеримов назначен первым заместителем министра здравоохранения. Он был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва.

Заместителями министра также стали Бакытбек Кадыралиев (кардиохирург) и Рыспек Сыдыгалиев.

Выступая перед коллективом, Эдиль Байсалов отметил, что формирование обновленной управленческой команды осуществляется в рамках поручений президента Кыргызской Республики и направлено на реализацию приоритетных задач государственной политики в сфере здравоохранения.

В свою очередь исполняющий обязанности главы Минздрава Каныбек Досмамбетов поблагодарил за оказанное доверие. Он подчеркнул, что команда готова эффективно выполнять поставленные задачи и работать над повышением качества медицинской помощи для населения.

В конце ноября сообщалось, что двух замминистра здравоохранения — Каарманбека Байдавлетова и Бубужан Арыкбаеву — освободили от должностей. Позже также освобожден Манас Токтомуратов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/354614/
просмотров: 831
Версия для печати
Материалы по теме
Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
Вице-президентом Федерации волейбола Кыргызстана стал Нургазы Кокчолоков
Азамат Джапаров возглавил госучреждение «Кызмат»
Алмазбек Касымалиев назначен заместителем гендиректора НТРК
Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений
В Манасе назначили нового прокурора
Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке откроют дополнительные койки и мобильные клиники
Уволены председатель Нацагентства по делам религий и его заместитель
Россия ищет таланты в бывших советских республиках
Кабмин Кыргызстана с сентября 2026 года запускает новую модель медгарантий
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание
Меняется система сдачи экзаменов на&nbsp;водительские права. Создана рабочая группа Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа
Президент освободил от&nbsp;должности посла Кыргызстана в&nbsp;Италии Таалая Базарбаева Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
15 декабря, понедельник
14:00
Инфляция догоняет рост экономики Кыргызстана: итоги 11 месяцев 2025 года Инфляция догоняет рост экономики Кыргызстана: итоги 11 ...
13:58
Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
13:51
Педагог бишкекской школы заразилась туберкулезом, контактных учеников обследуют
13:51
Теракт в Сиднее. Нападавшими на людей на пляже были отец и сын
13:44
90-летие Нацмузея ИЗО. Состоится премьера уникального спектакля «Репетиция»