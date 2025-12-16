21:59
Глава кабмина заложил капсулы под строительство жилых комплексов в Бишкеке

Адылбек Касымалиев принял участие в церемониях закладки капсулы под строительство ряда жилых комплексов в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, строительство жилых комплексов осуществляется ОАО «Государственная ипотечная компания».

«Выступая на церемонии закладки капсулы под строительство жилого комплекса «Тянь-Шань бермети», глава кабмина отметил активное развитие в стране строительного сектора, выразив уверенность в том, что начало строительства новых жилых комплексов придаст новый импульс развитию города. Жилой комплекс состоит из 11 блоков различной высоты — от 23 до 34 этажей. Такие высокие здания не только будут украшать наш город, но и подтверждать, что архитектура соответствует современным требованиям. Строящийся жилой комплекс будет выделяться не только своей функциональностью, но и уникальной архитектурной выразительностью. Современный дизайн, эстетические формы и гармоничное планирование городской среды делают этот объект одним из самых красивых и престижных в нашем городе. В будущем комплекс станет важным ориентиром города, запоминающимся, узнаваемым и символическим объектом», — сказал он.

Кроме того, Адылбек Касымалиев заложил капсулу под строительство жилого комплекса «Теңир-Тоо жарыгы». Комплекс будет состоять из четырех блоков по 19 и 34 этажа, общее количество квартир — 1 тысяча 64.

«Одной из особенностей проекта является наличие в составе комплекса современного торгового центра и гостиницы, построенной в национальном стиле. Торговый центр, помимо удовлетворения повседневных потребностей, будет предлагать возможности для отдыха горожан. Национальная гостиница, в свою очередь, объединит культурное наследие кыргызского народа и традиционные архитектурные элементы с современными решениями, придавая району особую привлекательность и самобытный характер», — отметил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354849/
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
MEGA делает шаг к&nbsp;суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24 MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
Мобильный оператор&nbsp;О! завоевал международную премию WOW! HR&nbsp;2025 Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025
