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Бизнес

Центр отдыха и жилья Ak Keme Issyk-Kul Resort станет крупнейшим в ЦА

На Иссык-Куле построят крупнейший в Центральной Азии центр отдыха и жилья Ak Keme Issyk-Kul Resort.

Компания «ЭкспоСтрой» 14 апреля объявила о начале строительства нового центра отдыха и жилья Ak Keme Issyk-Kul Resort с международным пятизвездочным отелем Mövenpick Issyk-Kul Resort & SPA на территории объекта.

Стоить отметить, что мировая сетка отелей Mövenpick Issyk-Kul Resort & SPA в Кыргызстане впервые. Она является частью крупнейшей сети отелей Accor, у которой более 5 тысяч отелей и 10 тысяч ресторанов по всему миру. Mövenpick Issyk-Kul Resort & SPA станет 91-м отелем в их бренде.

Размещение отеля Mövenpick Issyk-Kul Resort & SPA на территории центра отдыха и жилья станет важным шагом для развития региона и привлечения туристов международного уровня.

Бренд гарантирует высокий стандарт сервиса, развитую инфраструктуру и качественный операционный менеджмент.

Центр отдыха и жилья расположен в центральной части Чолпон-Аты, на первой береговой линии на площади почти 10 гектаров. Удобная локация обеспечивает быстрый доступ ко всем ключевым объектам: культурный центр «Рух Ордо», ипподром, музеи, рынки и кафе находятся в пешей доступности. До международного аэропорта «Тамчи» всего 30 минут на автомобиле.

Уникальность проекта заключается в том, что, помимо отеля, на территории центра реализуются апартаменты, дуплексы и коммерческие пространства.

Важное преимущество для будущих резидентов: владельцы апартаментов получат бесплатный доступ ко всей инфраструктуре отеля Mövenpick Issyk-Kul Resort & SPA, включая:

• СПА-комплекс, фитнес-центр, крытые и открытые бассейны;
• общедостуный пляж (3 гектара), ландшафтный парк (1,2 гектара);
• амфитеатр, кино под открытым небом;
• теннисный корт, велодорожки, спортивные и детские площадки;
• ресторанный кластер с панорамными террасами;
• лаунж-зоны, келлеры, паркинг на 400 мест;
• управляющую компанию отельного уровня;
• отделку апартаментов «под ключ».

Ak Keme Issyk-Kul Resort — это центр отдыха и жилья нового поколения, сочетающий архитектурную эстетику, комфорт и инвестиционную привлекательность.

Благодаря продуманной концепции и эксклюзивному бренду Mövenpick Hotels & Resorts проект рассчитан как на рынок туризма, так и на частных инвесторов, ищущих объект у воды с высоким потенциалом роста.

Как рассказал один из менеджеров проекта и коммерческий директор компании «ЭкспоСтрой» Эльер Садыкахунов, название Ak Keme Issyk-Kul Resort — отсылка к символу, глубоко укорененному в кыргызской культуре. Белый пароход из повести Айтматова — это чистота, детская мечта, путь к свету. Именно на этих смыслах строится центр отдыха и жилья.

«Наш центр основан на идее гармонии между природой и современным комфортом, где можно отдохнуть от суеты, провести время с близкими или сосредоточиться на работе. Мы создаем место, где каждый гость будет чувствовать себя как на белоснежной лодке, плывущей к мечте», — отмечает он.

Немаловажно подчеркнуть: сотрудничество с международным брендом Mövenpick Hotels & Resorts стало вызовом, опытом и подтверждением того, что «ЭкспоСтрой» способен интегрироваться в мировую систему качества, перенимая и создавая лучшие практики, что свидетельствует о важном знаке доверия к региону со стороны международного гостиничного бизнеса.

Проект получил поддержку общественных и профессиональных кругов. Сын великого кыргызского писателя президент Международного фонда имени Чингиза Айтматова Эльдар Айтматов рассказал — он воодушевлен тем, что творческое наследие его отца стало стимулом для развития крупных проектов в Кыргызстане.

«Мы должны использовать наследие отца не только в литературе, но и в архитектуре, бизнесе, новых проектах, которые формируют лицо Кыргызстана», — заметил он.

Министр строительства Нурдан Орунтаев подчеркнул: «Сегодня это не просто квадратные метры, это среда. Мы формируем новое качество жизни. Ak Keme — важный шаг вперед».

Строительство уже запущено. Завершение проекта запланировано на ближайшие три года. Но гораздо важнее другое: Ak Keme Issyk-Kul Resort задает новый стандарт центров отдыха и жилья в регионе.

Отдел продаж: телефон / WhatsApp +996 704 888 800.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326210/
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