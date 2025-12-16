Единый государственный портал egov.kg запустили в Кыргызстане

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании официально представил единый государственный портал egov.kg.

Открывая презентацию, он подчеркнул важность открытого и прозрачного взаимодействия государства с гражданами и необходимость своевременного и достоверного информирования населения.

«Государственные органы должны работать прозрачно и открыто. Мы обязаны доводить до населения актуальную и проверенную информацию. Сегодня значительную роль играют социальные сети и СМИ, однако нередки случаи искажения информации и распространения недостоверных данных. В этих условиях ключевым инструментом взаимодействия с населением должны стать официальные веб-сайты госорганов», — заявил Адылбек Касымалиев.

Фото кабмина. В Кыргызстане запущен единый государственный портал egov.kg

Он отметил, что ранее государственные интернет-ресурсы не в полной мере выполняли функцию официальной «витрины» органов власти. Для исправления ситуации провели масштабную аналитическую работу и оценку действующих сайтов, по итогам чего одобрили концепцию создания единого государственного информационного портала.

По словам главы кабмина, egov.kg уже запущен и доступен для пользователей. В настоящее время осуществляется поэтапный перенос сайтов министерств и ведомств на единую платформу. В дальнейшем к порталу планируется подключить все госорганы.

Сообщается, что на портале уже размещены полноценные страницы всех министерств с официальной информацией, основными нормативными документами и контактными данными. Удобный интерфейс и система поиска позволяют пользователям оперативно получать сведения о государственных услугах и деятельности соответствующих органов.