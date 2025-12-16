Кабмин утвердил программу по снижению административных барьеров в госуслугах

Кабинет министров Кыргызстана утвердил программу по снижению административных барьеров при оказании государственных и муниципальных услуг на 2026-2030 годы. Постановление принято в целях повышения доступности, качества и эффективности услуг для населения.

Документом утверждены программа, план мероприятий по ее реализации и матрица индикаторов мониторинга и оценки эффективности.

Программа направлена на дальнейшее упрощение процедур получения госуслуг и повышение их ориентированности на потребности граждан и бизнеса.

Госорганам и органам местного самоуправления поручили обеспечить обязательное и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом. В течение двух месяцев ведомства должны разработать и утвердить собственные планы реализации, а также ежегодно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе исполнения в Министерство экономики и коммерции.