12:17
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Власть

Кабмин утвердил программу по снижению административных барьеров в госуслугах

Кабинет министров Кыргызстана утвердил программу по снижению административных барьеров при оказании государственных и муниципальных услуг на 2026-2030 годы. Постановление принято в целях повышения доступности, качества и эффективности услуг для населения.

Документом утверждены программа, план мероприятий по ее реализации и матрица индикаторов мониторинга и оценки эффективности.

Программа направлена на дальнейшее упрощение процедур получения госуслуг и повышение их ориентированности на потребности граждан и бизнеса.

Госорганам и органам местного самоуправления поручили обеспечить обязательное и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом. В течение двух месяцев ведомства должны разработать и утвердить собственные планы реализации, а также ежегодно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе исполнения в Министерство экономики и коммерции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354733/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
За 10 месяцев ЦОНы в Кыргызстане оказали 2,6 миллиона услуг
Минэкономики: В Кыргызстане отменено 409 документов, а сроки госуслуг сокращены
В Кыргызстане уточнили порядок предоставления госуслуг и список льготников
В приложении Tunduk появился новый цифровой документ
В Бишкеке представили государственную облачную платформу G-Cloud. Что это такое
Минстрой запустил Telegram-бот для проверки законности застройки
С начала года порталом «Тундук» воспользовались более 2 миллионов раз
Полномочия межведкомиссии по формированию реестра госуслуг передали кабмину
Как получить справку о несудимости за три часа, не выходя из дома
Кабмин хочет ликвидировать Межведкомиссию по оптимизации госуслуг
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание
Кабмин отменил ряд устаревших решений по&nbsp;зарплате и&nbsp;трудовым книжкам Кабмин отменил ряд устаревших решений по зарплате и трудовым книжкам
Президент освободил от&nbsp;должности посла Кыргызстана в&nbsp;Италии Таалая Базарбаева Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
Бизнес
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
16 декабря, вторник
12:14
О правах на здоровье кыргызстанцы могут узнать через приложение «Тундук» О правах на здоровье кыргызстанцы могут узнать через пр...
12:14
Семь стран Евросоюза выступают против экспроприации замороженных активов России
12:00
Зачем мигрантам финансовая грамотность: интервью с представителем Нацбанка
11:48
ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД
11:38
Кабмин утвердил программу по снижению административных барьеров в госуслугах