Мирный план. США обещают Украине гарантии безопасности по образцу устава НАТО

Владимир Зеленский на переговорах в Берлине отказался вывести войска из Донбасса. Накануне в Германии прошел второй раунд переговоров между Украиной и США по мирному соглашению.

Reuters
Фото Reuters

По данным источников Agence France-Presse, во время переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером глава Украины несколько раз отказался вывести войска из Донбасса.

Он настаивает на прекращении огня вдоль нынешней линии соприкосновения без предварительных территориальных уступок. Также дал понять переговорщикам, что Киев может отступить от вступления в НАТО, если достигнет двусторонних соглашений по безопасности с США, Европой и другими государствами.

Встреча завершилась без каких-либо публичных заявлений.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что результаты переговоров станут известны только «к концу недели».

Белый дом считает продуктивной встречу делегаций Соединенных Штатов и Украины в Берлине, пишут СМИ.

После завершения встречи Владимир Зеленский подтвердил, что Украина, США и Европа договорились о гарантиях безопасности в духе статьи 5 устава НАТО.

«Мы рассчитываем на пять документов, часть из них — о гарантиях безопасности. Юридически обязывающие, то есть голосование и утверждение Конгрессом Штатов. Там, где существует «пятая статья», как в НАТО... И это будет проголосовано Конгрессом, об этом есть договоренности, и это очень важно», — сказал он журналистам.

Статья 5 Североатлантического договора гласит, что все страны НАТО обязуются воспринимать нападение на одну из них как нападение на всех и оказать жертве агрессии помощь в той или иной форме — не обязательно военную, какую сочтут необходимой. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/354710/
