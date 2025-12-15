Садыр Жапаров принял верительные грамоты от нового посла Японии в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызстане Рюити Хирано по случаю вручения верительных грамот и поздравил его с началом дипломатической миссии в нашей стране. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Садыр Жапаров отметил: КР рассматривает Японию как близкого друга и важного партнера, подчеркнув, что дружественные отношения между странами укрепляются из года в год.
Президент выразил уверенность, что деятельность посла поспособствует дальнейшему углублению кыргызско-японских отношений и запуску новых взаимовыгодных проектов.
Рюити Хирано поблагодарил за оказанное гостеприимство и подчеркнул высокий уровень взаимопонимания и партнерства между двумя странами.
Посол также заметил, что при активном взаимодействии и поддержке руководства обоих государств японско-кыргызское сотрудничество в ближайшей перспективе будет динамично развиваться и наполнится новым содержанием.