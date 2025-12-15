Мирный план для Украины. В Берлине встретились представители США и Зеленский

В Берлине накануне прошли переговоры Владимира Зеленского с представителями Дональда Трампа — спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером. Главная тема обсуждений — мирный план, подготовленный Вашингтоном.
После завершения встречи Киев заявил, что прокомментирует итоги чуть позже. Спецпосланник главы Белого дома высказался о переговорах.
«Представители провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча», — сказал Стив Уиткофф.
По его словам, консультации по возможному прекращению огня в Украине длились более пяти часов. Стороны обсудили 20-пунктный план мирного урегулирования, экономические вопросы и другие темы.
Сегодня ожидается еще одна встреча сторон.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также присутствовал на переговорах, только в начале обсуждений, затем он покинул встречу, но оставил там своего представителя.
Ранее мирный план Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Первоначально он содержал 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление страны.
21 ноября американский лидер заявил, что «Зеленский должен это одобрить». Дональд Трамп призвал его одобрить план Вашингтона о мирном урегулировании войны России и Украины.
«Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. Он должен будет это одобрить», — сказал президент Соединенных Штатов в Белом доме.