Садыр Жапаров играет в футбол и между матчами подписывает документы

В Бишкеке завершился первый день традиционного дружеского футбольного турнира «Мурас», в котором участвует президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

По итогам сыгранных матчей «Президенттин командасы» вышла в четвертьфинал турнира. Команда одержала победы над сборными «Аймактар» и «Фемида», а также уступила команде «Элчилер».

В четвертьфинале турнира также сыграют команды «Достук», «Өнөр», «Аймактар», «Спорт чеберлери», «Ыйман», «Иш башкармасы» и «Ден соолук». Турнир продолжится 14 декабря.

Президент Садыр Жапаров участвует в традиционном футбольном турнире «Мурас» в составе команды, в которую входят сотрудники администрации президента, члены кабинета министров, а также руководители государственных органов и ведомств.

В то же время в перерывах между матчами глава государства продолжает рабочую деятельность — работает с документами и принимает руководителей государственных органов.