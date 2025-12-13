18:15
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Власть

Садыр Жапаров играет в футбол и между матчами подписывает документы

В Бишкеке завершился первый день традиционного дружеского футбольного турнира «Мурас», в котором участвует президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

По итогам сыгранных матчей «Президенттин командасы» вышла в четвертьфинал турнира. Команда одержала победы над сборными «Аймактар» и «Фемида», а также уступила команде «Элчилер».

В четвертьфинале турнира также сыграют команды «Достук», «Өнөр», «Аймактар», «Спорт чеберлери», «Ыйман», «Иш башкармасы» и «Ден соолук». Турнир продолжится 14 декабря.

Президент Садыр Жапаров участвует в традиционном футбольном турнире «Мурас» в составе команды, в которую входят сотрудники администрации президента, члены кабинета министров, а также руководители государственных органов и ведомств.

В то же время в перерывах между матчами глава государства продолжает рабочую деятельность — работает с документами и принимает руководителей государственных органов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354519/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Президент КР скорректировал работу комиссии по государственным наградам
Стартовал дружеский футбольный турнир «Мурас» с участием президента КР в Бишкеке
Футбольные фанаты возмущены ценами на чемпионат мира — 2026
Садыр Жапаров выступил на форуме, посвященном нейтралитету Туркменистана
Форум в Туркменистане: президенты каких стран встретились в Ашхабаде
Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание
Президент внес изменения в состав оргкомитета IV Народного курултая
Женская сборная Кыргызстана по футболу занимает 142-е место в рейтинге FIFA
Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу
В Кыргызстане пройдет церемония вручения награды KFU Football Awards
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Меняется система сдачи экзаменов на&nbsp;водительские права. Создана рабочая группа Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
17:58
У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили учет населения У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили у...
17:46
Садыр Жапаров играет в футбол и между матчами подписывает документы
17:45
Итоги выборов в цифрах: явка — 36,9 процента, 274 нарушения и отмененный округ
17:38
ЦИК КР прокомментировала заявление представителя кандидата Эльдара Абакирова
17:35
В Бишкеке пожарные отрабатывают тушение крупных пожаров в многоэтажках