18:15
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Власть

Итоги выборов в цифрах: явка — 36,9 процента, 274 нарушения и отмененный округ

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов подвела итоги внеочередных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, состоявшихся 30 ноября 2025 года.

Внеочередные парламентские выборы были назначены указом президента от 30 сентября 2025 года. Как сообщили в ЦИК, избирательная кампания и сам процесс голосования были проведены в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Всего на выборы было выдвинуто 589 кандидатов. Из них 63 человека отозвали свои заявления, 56 гражданам было отказано в регистрации, регистрация еще 10 кандидатов была отменена. В итоге в выборах приняли участие 460 кандидатов, включая 271 мужчину и 189 женщин. Кандидатов с инвалидностью было 16.

Для наблюдения за выборами ЦИК аккредитовала 788 международных наблюдателей из 58 стран. Международные миссии в своих отчетах отметили, что парламентские выборы прошли открыто, прозрачно и в целом соответствовали международным стандартам.

Для освещения предвыборной кампании и дня голосования были аккредитованы 137 средств массовой информации, в том числе печатные издания, телеканалы, радиостанции и интернет-СМИ.

По данным ЦИК, в ходе избирательного процесса в координационную группу оперативного реагирования поступила информация о 274 нарушениях. Все обращения были рассмотрены, по части из них применены административные меры, а материалы переданы в правоохранительные органы.

Особенностью выборов стало широкое применение дистанционного голосования. Его целью было обеспечение права граждан на участие в выборах вне зависимости от места нахождения. В Кыргызстане работали 2 тысячи 492 избирательных участка, дополнительно были открыты 27 участков для дистанционного голосования — в больницах, воинских частях, местах временного содержания, торговых центрах и на рынках. За рубежом функционировали 100 избирательных участков.

Через участки дистанционного голосования в выборах приняли участие более 190 тысяч граждан. Впервые также были протестированы комплекты идентификационных устройств с принтерами для печати бюллетеней и проверки данных избирателей.

Всего в списки избирателей было включено более 4,29 миллиона граждан. В голосовании приняли участие 1 миллион 584 тысячи 446 человек, явка составила 36,9 процента.

12 декабря 2025 года ЦИК приняла постановление о регистрации 87 избранных депутатов по 29 многомандатным округам. При формировании VIII созыва Жогорку Кенеша была соблюдена установленная законом гендерная квота. Результаты выборов в избирательном округе №13 были отменены за нарушение требований законодательства.

 

Вручение удостоверений и нагрудных знаков зарегистрированным депутатам Жогорку Кенеша запланировано на 17 декабря 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354518/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК КР прокомментировала заявление представителя кандидата Эльдара Абакирова
ЦИК зарегистрировала депутатов Жогорку Кенеша
Административный суд отказал Жылдызкан Джолдошевой: она готовит жалобу в ВС КР
Миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ рассказали о повторных выборах в округе № 13
Скандал вокруг округа № 8: суд Бишкека принял иск Джолдошевой к ЦИК
Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Возбуждено 15 уголовных дел — МВД
ЦИК утвердила итоги выборов в 29 округах, в одном назначит перевыборы
В Бишкекском горкенеше могут появиться два новых депутата
Жылдызкан Джолдошева просит руководство КР не допускать беззакония по округу № 8
В округе № 13 будут избраны новые председатели 35 УИК
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Меняется система сдачи экзаменов на&nbsp;водительские права. Создана рабочая группа Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
17:58
У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили учет населения У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили у...
17:46
Садыр Жапаров играет в футбол и между матчами подписывает документы
17:45
Итоги выборов в цифрах: явка — 36,9 процента, 274 нарушения и отмененный округ
17:38
ЦИК КР прокомментировала заявление представителя кандидата Эльдара Абакирова
17:35
В Бишкеке пожарные отрабатывают тушение крупных пожаров в многоэтажках