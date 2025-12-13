Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов подвела итоги внеочередных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, состоявшихся 30 ноября 2025 года.

Внеочередные парламентские выборы были назначены указом президента от 30 сентября 2025 года. Как сообщили в ЦИК, избирательная кампания и сам процесс голосования были проведены в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Всего на выборы было выдвинуто 589 кандидатов. Из них 63 человека отозвали свои заявления, 56 гражданам было отказано в регистрации, регистрация еще 10 кандидатов была отменена. В итоге в выборах приняли участие 460 кандидатов, включая 271 мужчину и 189 женщин. Кандидатов с инвалидностью было 16.

Для наблюдения за выборами ЦИК аккредитовала 788 международных наблюдателей из 58 стран. Международные миссии в своих отчетах отметили, что парламентские выборы прошли открыто, прозрачно и в целом соответствовали международным стандартам.

Для освещения предвыборной кампании и дня голосования были аккредитованы 137 средств массовой информации, в том числе печатные издания, телеканалы, радиостанции и интернет-СМИ.

По данным ЦИК, в ходе избирательного процесса в координационную группу оперативного реагирования поступила информация о 274 нарушениях. Все обращения были рассмотрены, по части из них применены административные меры, а материалы переданы в правоохранительные органы.

Особенностью выборов стало широкое применение дистанционного голосования. Его целью было обеспечение права граждан на участие в выборах вне зависимости от места нахождения. В Кыргызстане работали 2 тысячи 492 избирательных участка, дополнительно были открыты 27 участков для дистанционного голосования — в больницах, воинских частях, местах временного содержания, торговых центрах и на рынках. За рубежом функционировали 100 избирательных участков.

Через участки дистанционного голосования в выборах приняли участие более 190 тысяч граждан. Впервые также были протестированы комплекты идентификационных устройств с принтерами для печати бюллетеней и проверки данных избирателей.

Всего в списки избирателей было включено более 4,29 миллиона граждан. В голосовании приняли участие 1 миллион 584 тысячи 446 человек, явка составила 36,9 процента.

12 декабря 2025 года ЦИК приняла постановление о регистрации 87 избранных депутатов по 29 многомандатным округам. При формировании VIII созыва Жогорку Кенеша была соблюдена установленная законом гендерная квота. Результаты выборов в избирательном округе №13 были отменены за нарушение требований законодательства.