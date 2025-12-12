15:33
В городе Ош торжественно открыли памятник Алишеру Навои

В Оше сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся поэту и мыслителю Алишеру Навои.

В мероприятии приняли участие мэр города Женишбек Токторбаев, полномочный представитель президента в Ошской области Аманкан Кенжебаев, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Аскаралы Мадаминов, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, аким Андижанской области Шухрат Абдурахманов, а также жители южной столицы.

Памятник установлен на пересечении улиц Курманджан Датки и Навои. Прилегающая территория благоустроена и приведена в порядок за счет средств местного бюджета.

Кроме того, в рамках проекта полностью реконструирована улица Навои на участке от улицы Айтиева до улицы Алымбека Датки. Протяженность обновленной дороги составляет 2,8 километра, ширина — 25-26 метров, движение осуществляется по шести полосам.

В настоящее время в Оше уже действуют парк отдыха, школа и улица, носящие имя Алишера Навои. Открытие памятника стало символом укрепления дружбы и братских отношений между народами Кыргызстана и Узбекистана, а также проявлением уважения к общему культурному наследию, сообщили в мэрии города.
