Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Туркменистан

Садыр Жапаров сегодня по приглашению руководства Туркменистана прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Садыра Жапарова встретили председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и другие официальные лица.

Председатель Халк Маслахаты тепло поприветствовал его и с особой теплотой вспомнил свой летний визит на побережье Иссык-Куля, подчеркнув атмосферу искреннего дружелюбия между странами.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества и выразили готовность к активному взаимодействию как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в работе международного форума, посвященного Международному году мира и доверия (2025), Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.