МВД и посольство США обсудили усиление сотрудничества в сфере безопасности

Заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев встретился с директором отдела по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности посольства США в Кыргызстане Мелиссой Кроуфорд. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Во встрече также приняли участие руководители службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Главного управления международного сотрудничества и представители уголовного розыска МВД.

Стороны обсудили укрепление двустороннего взаимодействия в сфере безопасности, включая противодействие киберпреступности, торговле людьми, незаконному обороту наркотиков и другим транснациональным угрозам. Отмечено, что расширение партнерства и обмен опытом повышают эффективность совместной работы силовых структур двух стран.

В МВД подчеркнули готовность к дальнейшему сотрудничеству с международными партнерами для обеспечения общественной безопасности и стабильности.