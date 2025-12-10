22:43
Миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ рассказали о повторных выборах в округе № 13

Заместитель председателя ЦИК КР Айдана Жупуева встретилась с главой миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ Тамашем Месеричем (Венгрия). Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

По ее данным, Тамаш Месерич заинтересовался оргвопросами подведения итогов выборов, проведения повторного голосования там, где результаты были аннулированы.

«Айдана Жупуева подробно остановилась на основных нормах избирательного законодательства, в соответствии с которыми осуществлялась организационная и техническая работа на всех этапах выборного процесса — от назначения даты выборов до дня голосования и подведения предварительных итогов. Она также проинформировала о дальнейшем плане работы ЦИК КР по организации и проведению повторных выборов на отдельных избирательных участках и в избирательном округе № 13, итоги которых были отменены в связи с нарушениями избирательного законодательства», — говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК признала выборы состоявшимися в 30 многомандатных избирательных округах. По результатам голосования, в 29 округах избрали 87 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. Результаты выборов в многомандатном округе № 13 признали недействительными.
