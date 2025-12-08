Жылдызкан Джолдошева просит руководство КР не допускать беззакония по округу № 8

Кандидат в депутаты по округу № 8 Жылдызкан Джолдошева 5 декабря заявила, что территориальная комиссия аннулировала результаты двух участков на основании «скандального» видео, которое, по ее словам, снято в другом регионе и не относится к округу. Речь идет об участках № 5249 и 5514.

Жылдызкан Джолдошева утверждает, что ролик ошибочно «привязали» к указанным участкам, расположенным в селе Кыргыз-Чек Мады айыльного округа Кара-Суйского района Ошской области в округе № 8. И попросила руководство страны провести беспристрастное расследование. Также она заявила, что кандидат Нуржамал Торобекова, следующая за ней по количеству голосов, «приходится родственницей председателю ЦИК Шайназарову».

«Президент приложил все усилия, чтобы выборы прошли честно. Честные выборы состоялись на уровне участков, однако «интриги» после голосования не прекращаются. Не играйте с чужими судьбами. Я натерла мозоли, пока ходила по улицам, встречаясь с избирателями», — считает кандидат в депутаты.

Председатель Центризбиркома Тынчтык Шайназаров ответил на ее обвинения, заявив, что ведомство рассматривает каждое обращение. Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопрос 24.kg.

Глава ЦИК также прокомментировал утверждения о его родственных связях с кандидатом Нуржамал Торобековой, которая по количеству голосов идет следом за Жылдызкан Джолдошевой:

«Я родом из села Мады, и все оттуда — мне родственники. Если смотреть по отцовской линии, мы можем быть в родстве по седьмому или восьмому колену. Если уточнять, то и Жылдыз Джолдошева тоже моя родственница — мы с ней тоже соединяемся примерно по восьмому-девятому колену. Каждое обращение, поступившее в Центризбирком, обязательно рассматривается», — сказал он.

Нуржамал Торобекова заявление оппонентки не комментировала.

Кто именно снял и распространил видео, официально не установлено.

По словам председателя территориальной комиссии Мамыта Молдобаева, решение об аннулировании принято на основании материалов из соцсетей и обращений доверенных лиц нескольких кандидатов.

ЦИК сообщила, что рассмотрит ситуацию по округу № 8 дополнительно.

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша состоялись 30 ноября.