Элизар Сманов назначен заместителем председателя ГКНБ

Указом президента Кыргызстана Элизар Сманов назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности — директором Антитеррористического центра ГКНБ. Соответствующий документ вступил в силу со дня подписания.

Антитеррористический центр ГКНБ отвечает за предупреждение, выявление и пресечение террористических угроз, а также за взаимодействие с международными структурами по линии безопасности.

В открытых источниках нет информации об Элизаре Сманове. Известно лишь, что он работал в управлении ГКНБ по Таласской области.