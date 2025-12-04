11:20
Власть

Элизар Сманов назначен заместителем председателя ГКНБ

Указом президента Кыргызстана Элизар Сманов назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности — директором Антитеррористического центра ГКНБ. Соответствующий документ вступил в силу со дня подписания.

Антитеррористический центр ГКНБ отвечает за предупреждение, выявление и пресечение террористических угроз, а также за взаимодействие с международными структурами по линии безопасности.

В открытых источниках нет информации об Элизаре Сманове. Известно лишь, что он работал в управлении ГКНБ по Таласской области. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/353379/
