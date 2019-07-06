Федерика Могерини: Регион ЦА не должен использоваться для геополитических игр

«Регион Центральной Азии не должен использоваться для геополитических игр», — заявила сегодня глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

По ее словам, Европейский союз всегда был в регионе и в сложные моменты, и в позитивные времена. При этом у ЕС в этом регионе нет геополитических интересов. ЕС верит в потенциал региона и его людей. Поэтому при подготовке новой стратегии ЕС в ЦА проводилось много встреч с жителями стран региона, чтобы лучше понять, что же нужно.

«Центральная Азия — это не периферия других регионов. Вы находитесь на пересечении континентов и культуры. У каждого из 70 миллионов населения ЦА своя история и культура. Люди этого региона имеют большое вдохновение и мечты о будущем. Наступило время возможностей для Центральной Азии: демократии, экономического роста и развития», — заключила Федерика Могерини.