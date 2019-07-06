ЕС согласился включить вопрос об упрощенном визовом режиме для изучения

«Несмотря на сложность вопроса в целом об упрощенном визовом режиме, европейская сторона согласилась включить его как условное обязательство для дальнейшего изучения и переговоров с кыргызской стороной», — заявил министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

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По его словам, парафированное сегодня новое соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и ЕС закладывает основы для сотрудничества в тех сферах, в развитии которых заинтересованы обе стороны. Кыргызстан надеется, что новое соглашение будет способствовать развитию сотрудничества с ЕС в сфере торговли и инвестиций.

«Надеемся на скорейшее подписание, вступление в силу нового соглашения и эффективную его реализацию», — заключил Чингиз Айдарбеков.