Федерика Могерини в Кыргызстане. Встреча с президентом и орден от МИДа

В рамках официального визита верховного комиссара по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерики Могерини в Кыргызстан состоялась ее встреча с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

«Мы придаем одно из приоритетных значений нашему сотрудничеству с Европейским союзом, которого считаем важным партнером», — сказал на встрече глава государства, отметив успешное завершение переговоров с ЕС по новому соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Он выразил уверенность, что соглашение с Евросоюзом придаст дополнительный импульс и откроет новую страницу двустороннего сотрудничества между странами. Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность за социально-экономическую помощь, оказываемую Европейским союзом нашей республике, заметив, что при его поддержке реализуются решительные шаги по устойчивому развитию.

В свою очередь Федерика Могерини подчеркнула, что ее нынешний визит и частые встречи с руководством КР дают хорошую возможность для построения еще большего плодотворного сотрудничества.

«Мы придаем большое значение взаимодействию с Кыргызстаном и нацелены на дальнейшее углубление партнерства. Хочу отметить, что торгово-экономические отношения между страной и ЕС достигли достаточно высокого уровня», — пояснила она.

Кроме того, во время двусторонней встречи министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков наградил Федерику Могерини «За вклад в развитие взаимоотношений между Кыргызстаном и Европейским союзом».