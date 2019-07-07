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Власть

В Бишкеке началась 15-я встреча министров иностранных дел ЕС — Центральная Азия

Сегодня в Бишкеке началась 15-я встреча министров иностранных дел Европейский союз — Центральная Азия. На ней будет представлена новая стратегия ЕС для ЦА.

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков отметил, что сегодня стороны обсудят детально все положения стратегии. По его мнению, за последние годы построен конструктивный диалог между регионом и Евросоюзом по ключевым направлениям. Встреча представителей Европейского союза и министров иностранных дел Центральной Азии уже стала традицией.

«Мы сегодня здесь собрались, чтобы обсудить стратегию развития для ЦА, а также вызовы на глобальном и региональном уровнях безопасности. Мы хотели бы отметить, что за последние годы построен конструктивный диалог между нашим регионом и ЕС по ключевым направлениям стратегии. Мы надеемся, что стратегия Евросоюза и Центральной Азии, которую приняли 17 июня, выведет на новый уровень сотрудничество и откроет новые возможности для нашего региона», — подчеркнул Чингиз Айдарбеков.

Глава МИД КР надеется, что документ позитивно повлияет на модернизацию экономик, построение сильного частного сектора, продвижение демократии, поддержку прав человека, охрану окружающей среды и решение вопросов изменения климата. Кроме того, министры на встрече рассмотрят вопросы построения цифрового общества, разработки и развития транспортных артерий.

В свою очередь верховный комиссар по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерика Могерини отметила, что партнерство между ЕС и Центральной Азией было интенсивным и глубоким все эти годы.

«Я хотела бы также заметить: частота наших встреч говорит о том, что наше сотрудничество идет достаточно продуктивно», — заключила она.
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