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Власть

Федерика Могерини назвала новое соглашение о сотрудничестве с КР амбициозным

«Хотелось бы поблагодарить команды, которые работали над новым соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве ЕС и КР. Вы создали очень амбициозный документ», — заявила сегодня журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Она подчеркнула, что парафирование соглашения — это последний шаг в работе команд, которые его готовили. Но при этом это первый шаг на пути сотрудничества Евросоюза с Кыргызстаном.

«Сегодня мы отмечаем новые шаги между Кыргызстаном и Европейским союзом за счет парафирования нового соглашения. Соглашение будет укрепленной основой для развития наших отношений. Отмечу, что у нас долгая история отношений с момента становления демократии в вашей стране. Вам предстоит сделать еще многое на пути демократии. Мы видим ваши амбиции. Работа продолжается. Европейский союз будет продолжать поддержку Кыргызстана без какой-либо скрытой повестки дня. Мы будем всегда вашим надежным союзником в построении демократического общества, основанного на свободах и демократических основах», — заключила Федерика Могерини.
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