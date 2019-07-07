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Власть

Азимжан Аскаров был в теме обсуждения Федерики Могерини и Чингиза Айдарбекова

Во время переговоров верховного комиссара по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерики Могерини и министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова обсуждался вопрос об Азимжане Аскарове. Информацию об этом журналистам подтвердила сама глава европейской дипломатии.

Напомним, что в преддверии официального визита Федерики Могерини в Бишкек восемь правозащитных организаций направили ей письмо с призывом выступить за освобождение журналиста и правозащитника Азимжана Аскарова.

«Прежде всего я хотела бы подчеркнуть тот факт, что в наших партнерских отношениях нет необсуждаемых разговоров или тем, которых мы не касаемся. У нас был откровенный и открытый разговор. Мы обменялись по многим вопросам, в том числе и по этому», — ограничилась кратким ответом без подробностей Федерика Могерини.

В обращении правозащитные организации выразили крайнюю обеспокоенность по поводу продолжающегося незаконного заключения Азимжана Аскарова и ухудшения его состояния здоровья и призвали верховного комиссара по иностранным делам и политике безопасности ЕС выступить перед властями КР за его немедленное освобождение и перевод в безопасную третью страну для лечения.

Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.
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