Кыргызстан выступил с инициативой проведения первого экономического форума Европейский союз — Центральная Азия. Об этом сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков.

По его словам, и представители ЕС, и главы МИД других стран региона поддержали идею. Планируется, что форум пройдет в Кыргызстане в начале 2020 года. Министр заметил, что он может стать механизмом эффективного торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, на заседании отмечена важность продолжения совместной с Евросоюзом работы по решению проблемы урановых хвостохранилищ.

«В ходе встречи мы обсудили совместную работу по реализации основных направлений в рамках новой стратегии ЕС по Центральной Азии. Мы также приветствуем, что в ней особое внимание уделено Афганистану. Мы поддерживаем все международные инициативы, направленные на скорейшее достижение мира и укрепление региональной безопасности», — подчеркнул Чингиз Айдарбеков.

В свою очередь верховный комиссар по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза Федерика Могерини сказала, что встреча в Бишкеке стала особенной, потому как именно на ней выстроены доверительные отношения, которые позволяют решать абсолютно все вопросы без исключения в конструктивной манере.

«Мы видим новые возможности в регионе. И воспользуемся этим, чтобы повысить уровень двусторонних отношений как между отдельными государствами Центральной Азии, так и всем регионом в целом. У нас общие интересы по укреплению взаимодействия. Мы видим, что есть больше возможностей для взаимодействия между ЕС и регионом», — заключила она.